PSG : Vitinha répond aux critiques

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Le PSG a eu chaud ! Cette après-midi, les Parisiens se sont imposés face au LOSC (4-3) dans un scénario plutôt fou avec notamment un Kylian Mbappé très important auteur d’un doublé. Interrogé en zone mixte, Vitinha n’a pas apprécié la prestation du PSG qui a été peu brillant ce dimanche.

« C'est important de dire que nous ne sommes pas contents de notre match. On sait qu'on peut être meilleurs, et on essaye toutes les semaines de l'être. On sait aussi que la personnalité qu'on a montré après avoir été menés est très importante. On doit se concentrer sur ça », a-t-il expliqué dans des propos rapportés par l’Equipe avant de revenir sur le soulagement du groupe parisien.

« C'est clair qu'on aime tous travailler après des victoires. Et celle-là est très importante. (…) On veut toujours gagner, c'est important de le dire. Quand on ne gagne pas, on rentre à la maison et on n'est pas heureux. On a pu voir la sensation de libération après le but de Lionel Messi. C'est bon d'avoir gagné aujourd'hui », a commenté l’international portugais.

Vitinha promet de tout donner

Recruté par le PSG l’été dernier au FC Porto pour la somme de 41,5 millions d’euros, Vitinha est très critiqué ces dernières semaines. Peu utile et peu décisif lorsque Christophe Galtier le fait jouer, l’international portugais est dans le viseur des supporteurs du club de la capitale. Interrogé à ce sujet, le milieu de terrain a expliqué qu’il ferait son maximum pour changer la donne.

« J'essaye de faire toujours le meilleur et je vais toujours essayer de le faire. Ce n'est pas facile en ce moment avec la dynamique de groupe. Mais je vais toujours tout donner », a confié Vitinha.