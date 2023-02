PSG : voici la raison pour laquelle Zidane ne viendra pas à Paris !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Les supporteurs parisiens en rêvent ! L’été dernier, les décideurs parisiens ont poussé pour que Zinédine Zidane prenne la tête de l’équipe parisienne. Cependant, la légende du football français a refusé les avances du PSG et c’est Christophe Galtier qui a pris le poste pour remplacer Mauricio Pochettino. Plusieurs raisons ont été évoquées par la presse pour expliquer ce refus. Son rêve de devenir sélectionneur des Bleus très prochainement, et son attachement à l’OM, club de sa ville naissance et grand rival du PSG.

Campos un frein ?

Ce mardi, Foot Mercato révèle que les propriétaires du club de la capitale rêvent toujours d’attirer celui qui a tout gagné avec le Real Madrid en tant que joueur puis entraîneur. Le média a expliqué un frein important à l’arrivée du Français en plus des raisons précédemment évoquées. Zinédine Zidane ne serait pas destiné à travailler avec Luis Campos, il serait impossible que le coach français s’engage à Paris si le Portugais reste en poste.