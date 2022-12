PSG : Wanda Nara a eu un cadeau éclaté pour ses 36 ans

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Prêté par le PSG à Galatasaray, Mauro Icardi (29 ans) a géré sa séparation avec sa compagne et agente, Wanda Nara. Depuis, ils se sont récemment affichés ensemble en vacances aux Maldives. C’est potentiellement le retour du grand amour… Le 9 décembre, l’Argentine a fêté son anniversaire dans un bar et elle a reçu un cadeau atypique. La compagne du joueur du PSG a eu un gâteau en forme de dressing pour fêter ses 36 ans… Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Wanda nara (@wanda_nara)

Pour résumer C’est potentiellement le retour du grand amour entre Wanda Nara et Mauro Icardi ! la compagne du joueur prêté par le PSG a récemment fêté son anniversaire dans un bar. L'Argentine a reçu un gâteau en forme de dressing pour fêter ses 36 ans.

La rédaction

Rédacteur