PSG : Wanda Nara a fait une infidélité au club, la raison est connue

Il y a quelques jours, Wanda Nara a partagé sur Instagram le cliché de sa présence en tribune du stade Jean Bouin pour le derby entre le Racing 92 et le Stade Français. Une présence loin d'être anodine puisque la compagne de Mauro Icardi venait supporter un couple d'amis.

Juan et Natacha Imhoff, proches des Argentins du PSG

Dans les colonnes du Parisien, Juan Imhoff, ailier argentin du Racing, s'est expliqué sur sa relation particulière avec les stars de Rosario du PSG : « Je suis très ami avec Icardi. Nos femmes Natacha et Wanda sont très copines. Je suis aussi pote avec Di Maria. On se voit une fois par semaine, on organise des barbecues avec d'autres amis argentins, notamment quand les joueurs de polo viennent disputer la saison d'été. Icardi est venu au stade Jean-Bouin pour assister au derby face au Stade Français (36-21) la semaine dernière, moi je vais au Parc des Princes dès que je peux ».

D'ailleurs, le rugbyman de 33 ans ne desespère pas de croiser Lionel Messi prochainement : « Je ne le connais pas personnellement, mais l'image qu'il dégage est celle de quelqu'un de passionné, de très sérieux, qui ne s'expose pas. Il viendra peut-être à nos barbecues », a souri l'intéressé.