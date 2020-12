PSG : Wanda Nara à l'origine des problèmes de Mauro Icardi ?

Zapping But! Football Club PSG : le debrief du mercato des Parisiens

Très présente sur les réseaux sociaux, les défilés et dès qu'il s'agit de se montrer, Wanda Nara l'est beaucoup moins dans la cuisine. C'est ce qui transpire de l'article que Le Parisien consacrera demain aux problèmes rencontrés par Mauro Icardi durant toute l'année 2020. Actuellement, l'Argentin est blessé et ne reviendra qu'en 2021.

Mais il lui est également reproché d'être rentré du premier confinement, qu'il a passé en famille à Milan, avec 4 à 6 kilos en trop ! Son amour du soda et des "plats pas toujours diététiques" serait en cause. Conclusion : ni Mauro Icardi ni Wanda Nara ne sont des cordons bleus. Depuis six ans qu'ils sont ensemble, ça ne posait pas de problème. Mais au vu des douze derniers mois, il serait temps que madame lâche un peu son téléphone et se mette à la cuisine !