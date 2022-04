PSG : Wanda Nara a poussé la China Suarez à l'exil !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Ce mardi soir, Wanda Nara a posté un message des plus sulfureux sur son compte Instagram, où elle pose en compagnie de Mauro Icardi. Il y est notamment question des envies de l'attaquant du PSG de la voir s'allonger pour la sixième fois (elle a déjà eu cinq enfants)... Mais c'est une fois de plus du côté de l'Argentine que l'on parle le plus de la sulfureuse impressario.

En effet, le fait que Wanda Nara ait rendu public le fait que la China Suarez avait à nouveau tenté de rentrer en contacts avec Icardi vaut à l'actrice d'être littéralement persécutée par les médias people de son pays. Si bien qu'elle aurait déclaré : "Il faut que je quitte l'Argentine maintenant !". La vengeance de Nara est terrible et réussie. A condition que sa rivale ne vienne pas poser ses valises à Paris...

🔥El radical cambio de la "China" Suárez antes de su viaje y la confesión: "Me convertí en..."

👉El llamativo posteo que realizó en medio del nuevo escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardihttps://t.co/l932srgiB9 pic.twitter.com/rR1NJrsf5w — Big Bang News (@bigbangnw) April 19, 2022

Pour résumer La révélation des derniers messages envoyés par China Suarez à l'attaquant du PSG Mauro Icardi, fuites voulues par son épouse, Wanda Nara, a donné à son auteure l'envie de quitter l'Argentine, où elle est désormais persécutée...

Raphaël Nouet

Rédacteur