PSG : Wanda Nara a pris une décision vitale pour son avenir avec Icardi

Mauro Icardi doit avoir un peu la tête dans le brouillard ce lundi. Au lendemain du sacre du LOSC, l’attaquant du PSG doit ressasser les huit défaites encaissées cette saison en Ligue 1, qui ont été fatales à son équipe. Wanda Nara, elle, a d’autres soucis en tête.

Wanda Nara vaccinée contre le Covid

Devant la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde entier depuis plus d’un an, la belle Argentine a décidé de se faire vacciner. « C’est aujourd’hui mon tour, a-t-elle annoncé sur Instagram en se faisant piquer. Je désire de tout mon coeur que nous puissions tous nous faire vacciner le plus tôt possible et que mon pays l’Argentine dépasse bientôt cette terrible situation qui nous rend tous si tristes. »