Depuis qu'ils ont débarqué à Paris il y a un peu plus d'un an, les Icardi sont très proches des hispanophones de l'effectif. Et notamment de la famille de Keylor Navas, avec qui ils ont partagé plusieurs vacances. C'est pourquoi Wanda Nara ne pouvait pas manquer l'anniversaire du gardien du PSG, qui a soufflé ses 34 bougies ce mardi. Mais pour une fois, ô surprise, elle a fait dans la sobriété. Pas de décolleté vertigineux, pas de position osée. Juste une photo prise à Ibiza entre les Icardi et les Navas (plus Neymar) postée sur Instagram accompagnée de ce message : "Quel moment nous avons passé ensemble. La famille". Comme quoi, la belle Argentine sait faire preuve de retenue !