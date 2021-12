PSG : Wanda Nara a un problème avec un autre Parisien que Messi, elle se fait encore humilier

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Lionel Messi avait invité tous ses coéquipiers parisiens à une soirée lundi pour célébrer son septième Ballon d'Or. Tous ? Non, il en manquait un : Mauro Icardi. A travers ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, l'ancien de l'Inter Milan a suivi la remise du trophée devant sa télévision. Il a félicité son coéquipier et compatriote sur Instagram… et puis est allé se coucher ! On pourrait croire que c'est La Pulga qui n'a pas voulu de lui, mais pas du tout ! Selon les journalistes de l'émission argentine Los Angeles de la Manana, ça ne l'aurait pas dérangé si les Icardi avaient été présents.

Alors où est le problème ? Des organisateurs de la soirée, Leandro Paredes et Angel Di Maria. Le premier se serait pris la tête avec Wanda Nara par le passé. C'est l'un des intervenants de l'émission qui l'a dit, tout en assurant qu'il ne s'agissait pas d'une histoire de sexe. Il n'a pas voulu en dire plus, préférant que ce soit les intéressés qui communiquent sur le sujet, mais, visiblement, Leandro Paredes et Wanda Nara, c'est la guerre !

Dónde estaban Wanda Nara y Mauro Icardi cuando Messi festejaba su Balón de Oro y por qué no fueron invitados https://t.co/n726zBFHKY — infobae (@infobae) December 1, 2021