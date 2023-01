PSG : Wanda Nara accusée de faire la promotion de services pour adultes !

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

Pour quelqu'un qui use et abuse de ses courbes sur les réseaux sociaux, Wanda Nara a régulièrement maille à partir avec Instagram. Il y a quelques mois, elle avait notamment vu un cliché de son postérieur censuré et son compte temporairement suspendu au motif qu'elle en avait trop montré, et sans culotte. Il y a deux jours, elle s'est de nouveau mise à la faute et, cette fois, elle a eu droit à une note explicative assez vexante.

La photo en question, c'est celle dont nous avons parlé il y a trois jours, à savoir elle en string, à genoux sur une plage, les bras croisés pour ne pas dévoiler intégralement sa poitrine. Eh bien, ça n'a pas plus du tout à Instagram ! Le compte à de nouveau été suspendu, le lien vers la photo supprimé. Avec cette explication : "Votre publication enfreint nos règlements sur les services sexuels pour adultes". Choquée, l'Argentine a publié la photo de ce texte avec un énorme "Quoi ?!?" écrit à côté. A force de flirter avec les limites, on finit par les franchir...