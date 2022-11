Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Comme nous l'avons relayé hier, Wanda Nara se trouve actuellement aux Maldives, sa destination préférée, comme elle l'a nommée sur Instagram. A son arrivée, la belle Argentine l'avait jouée relativement soft en posant dans un maillot de bain rose recouvrant l'ensemble de son buste. Heureusement, chassez le naturel, il revient au galop et l'impresario a sorti le grand jeu dans son message suivant.

Il s'agit d'une vidéo dans laquelle on la voit dans diverses situations et diverses tenues. Et dans l'une d'elle, on la voit nue dans la baignoire de son hôtel, évidemment de dos pour ne pas qu'on voit sa poitrine. A d'autres moments, elle est en bikini ultra sexy. De quoi rendre jaloux un Mauro Icardi qui envoie régulièrement des messages pour dire à son ancienne compagne combien elle est belle. On confirme...