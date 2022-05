PSG : Wanda Nara au plus près du Christ avec sa famille

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Wanda Nara s’expose très souvent sur ses réseaux sociaux. La compagne de Mauro Icardi nous a habituées à des photos en tenues légères lors de différents événements. Cependant, ce vendredi, la jolie blonde a posté une photo inhabituelle.

Sur Instagram, elle a publié une photo de sa famille présente à la Marymount School de Neuilly pour le baptême de son fils Valentino.

Adam Duarte

Rédacteur