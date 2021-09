PSG : Wanda Nara baisse le bas et dévoile son incroyable popotin !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Mauro Icardi pourrait tirer son épingle du jeu mardi contre Manchester City en Ligue des champions (21h). Si Lionel Messi venait à être remplaçant au coup d’envoi, hypothèse pas encore tout à fait écartée, l’ancien attaquant de l’Inter Milan pourrait avoir sa chance aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé.

Wanda Nara l’a bien compris et semble multiplier les poses pour le motiver sur les réseaux sociaux. La dernière en date est sans doute la plus spectaculaire. Dimanche, la belle Argentin a visiblement eu un coup de chaud et a baissé son pantalon pour dévoiler son popotin !

L’occasion pour elle de motiver son compagnon, donner quelques sueurs à ses followers mais aussi de mettre en avant une marque de sous-vêtements pour les femmes pulpeuses. Le triple coup est joué.