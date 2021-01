PSG : Wanda Nara change de look pour réveiller Mauro Icardi

Dans le numéro de France Football de ce mardi, un article s'intéressait à l'opposition entre Moise Kean et Mauro Icardi au PSG. Si le titre donnait l'impression qu'il y avait match, le reste du papier était à sens unique : le joueur prêté par Everton a plusieurs longueurs d'avance sur l'Argentin, totalement hors du coup depuis un an. D'ailleurs, la façon dont les deux ont passé les fêtes est symptomatique : Kean s'est entretenu en salle alors qu'Icardi a farniente à la campagne.

Souvent dans le viseur des critiques de son mari, qui lui reprochent de lui faire prendre trop de poids et de le détourner de son métier, Wanda Nara a tenté de rebooster son moral en changeant de tête. Oh, bien sûr, ce n'est pas une révolution : l'ex de Maradona a réduit sa longueur de cheveux. Nouvelle année, nouveau look, ça se tient. Et nouveau Icardi ?