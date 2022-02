PSG : Wanda Nara colle Mauro Icardi au corps, la preuve

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

L'Argentine raffole de l'histoire. Servie sur un plateau par l'une des protagonistes du dossier : Wanda Nara en personne ! Et c'est ainsi que, désormais, la presse espagnole prendre le relais et que AS s'attarde à son tour sur la dernière astuce de Madame Mauro Icardi, Wanda Nara.

Cette dernière, qui est aussi présente sur les réseaux sociaux que son mari est discret sur les terrains, a récemment mis en place un stratagème idéal pour surveiller Icardi la majeure partie du temps : installer des caméras de sécurité dans leur luxueux hôtel particulier parisien et suivre, quand ça lui chante, les images. Avec les siens, dans le salon ou dans la cuisine, Wanda ne rate rien de que fait son mari quand elle en éprouve le besoin.

Si ce n'est pas ça, un couple fusionnel...