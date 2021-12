PSG : Wanda Nara de retour en Argentine... pour régler ses comptes avec China Suarez !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Partie en vacances en Argentine avec un peu plus d'une semaine d'avance sur son compagnon Mauro Icardi, Wanda Nara aurait une raison secrète à ce départ précipité de Paris. C'est en tout cas ce qu'elle a confié à son arrivée sur le sol albiceleste.

« China ? Je vais la chercher »

Sport rapporte en effet les mots de la compagne et agent de Mauro Icardi et ils sonnent comme une menace à l'actrice China Suarez, accusé par l'opinion publique d'avoir tenté de détourner le cœur de l'attaquant du PSG. « Maintenant, je vais la chercher. Je n'écris pas aux personnes mariées. Je ne leur répond pas non plus. Je suis marié, j'ai une famille », a glissé Wanda Nara.

Même si le « Wandagate » d'Icardi a pris fin après que les amoureux se soient retrouvés lors d'une escapade à Dubaï, Wanda Nara souhaite désormais solder les comptes … sur un octogone ?