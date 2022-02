PSG : Wanda Nara démonte les dernières rumeurs de rupture avec Mauro Icardi

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Ces derniers jours, la tumultueuse histoire d'amour entre Mauro Icardi (PSG) et Wanda Nara a pris un nouveau rebond. Non seulement l'attaquant argentin a effacé son compte Instagram – comme au plus fort de sa crise de couple – mais la belle a aussi mis en avant une photo où on la voit sans son alliance.

Après plusieurs jours de discrétion médiatique et à ne pas répondre aux rumeurs, Wanda Nara a pris la parole sous un de ses posts Instagram, agacé d'un commentaire lui faisant remarquer qu'à chaque crise de couple présumé, elle mettait en avant ses filles (plutôt que ses fils de sa précédente union avec Maxi Lopez) sur les réseaux sociaux.

Wanda Nara – Mauro Icardi, une crise ? Quelle crise ?

Réponse agacée de l'ancienne mannequin pour clore définitivement les bruits de couloir : « Qui vous a dit que j'étais en crise ? Mes fils sont au foot du lundi au vendredi. Je dois vous demander la permission de faire des activités avec mes filles de 7 et 5 ans ? » Dans sa story Instagram, Mauro Icardi fait d'ailleurs son apparition, tout sourire, au volant du safari que la famille s'est offert. Quant à l'histoire de l'alliance ? La femme d'affaires a aussi une explication : « J'ai fait un retweet d'une vieille photo datant de l'été. C'est d'ailleurs pour ça que mes mains sont de cette couleur. Je n'ai pas d'alliance parce qu'on ne l'avait jamais utilisée et on a mon nom tatoué dessus. J'avais déjà mon nom il y a 9 ans. Ce n'est qu'en décembre 2021 qu'il m'a offert des alliances. C'est pourquoi maintenant je la porte ».