PSG : Wanda Nara dévoile son corps comme sa vie intime !

Le magazine people argentin Caras peut s'attendre à une explosion de ses ventes cette semaine. En cause, sa Une très osée avec Wanda Nara, qui apparaît torse nu avec une veste en jean pour cacher le nécessaire. Et si ses fans n'en ont pas assez, ils peuvent se rendre sur son compte Instagram, où elle a publié une vidéo plutôt hot du making of.

L'impresario a accordé une interview à Caras dans laquelle elle fait quelques révélations. Notamment qu'elle n'a pas divorcé de Mauro Icardi, même si elle est bien séparée de l'attaquant du PSG, prêté à Galatasaray. Elle assure aussi avoir repris contact avec son ex, Maxi Lopez, qu'elle avait trompé avec Icardi, provoquant un scandale sans précédent en Argentine. Enfin, elle confirme avoir une relation avec le rappeur L-Gante.