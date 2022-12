PSG : Wanda Nara envoie du lourd et fait un clin d'œil à Messi pour féliciter l'Argentine

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

C'était la folie, hier, dans les tribunes du stade de Lusail, où l'Argentine a décroché son billet pour la finale de la Coupe du monde après sa victoire sur la Croatie (3-0). La folie dans l'enceinte mais également au pays, où les supporters ont mis le feu comme seuls eux savent le faire. Rentrée en Argentine après ses vacances aux Maldives, Wanda Nara a célébré la qualification à sa façon, c'est-à-dire en faisant profiter ses suiveurs sur Instagram de son magnifique décolleté.

Mais l'impresario l'a fait en l'accompagnant d'un clin d'œil à Lionel Messi, héros de la rencontre avec un pénalty transformé sur l'ouverture du score et un rush sublime sur le deuxième but de Julian Alvarez. Sa photo en soutien-gorge a été légendée avec la déjà mythique punchline de La Pulga contre les Pays-Bas : "Que miras bobo ?" ("Qu'est-ce que tu regardes, idiot ?"). Bien vu, même si on connaît tous la réponse et, pour détourner la pub de Wonderbra il y a vingt ans, ce ne sont pas ses yeux. Wanda Nara a aussi écrit : "Vivre les matches de près doit être divin mais vivre la fête dans chaque coin du pays est inoubliable ! Je suis heureux de vivre avec mes enfants ce bonheur et ces fêtes dans chaque recoin de notre pays. Allez l'Argentine !".