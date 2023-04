PSG : Wanda Nara et Mauro Icardi ensemble dans une nouvelle télé-réalité !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Après la rupture par réseaux sociaux et les multiples drama de leur romance sous forme de Telenovela, Mauro Icardi et Wanda Nara sont bel et bien à nouveau en couple et plus que jamais heureux dans leur mariage.

Cette semaine, l'attaquant de Galatasaray a même fait un crochet jusqu'en Argentine pour intégrer le temps d'une émission le jury du célèbre programme culinaire Masterchef, dont la présentatrice n'est autre que sa femme Wanda.

Mauro Icardi, un « expert en viande » ?

Le plus drôle dans tout ça, c'est que Masterchef Argentine a présenté Mauro Icardi comme un « expert en viande ». «J’aime beaucoup le barbecue, je fais beaucoup de barbecues, mon père est aussi un très bon cuisinier, il était boucher à son époque et il connaît beaucoup de morceaux de viande et j’ai beaucoup appris», a glissé l'intéressé pour justifier sa présence dans le jury.

Et nous qui croyions naïvement qu'Icardi était encore un footballeur. Voilà qui ne va pas arranger son image au PSG où, après avoir critiqué le joueur pour son embonpoint, les fans n'ont pas franchement regretté son départ en prêt du côté de Galatasaray...