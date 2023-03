PSG : Wanda Nara et Mauro Icardi officialisent une nouvelle romance

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Wanda Nara et Mauro Icardi ont bel et bien remis le couvert ! En début de semaine, l’attaquant argentin du PSG prêté à Galatasaray avait laissé un message très évocateur à sa belle sur Instagram. « Ce qui me plaît dans cette collection de Wanda Intimates, c’est quand je la retire », avait lancé Icardi pour commenter une séquence dans laquelle l'intéressée se prélassait en sous-vêtements.

Cette petite phrase n’a pas tardé à être suivie d’effets concrets. Mercredi, pour la journée internationale de la femme, le buteur argentin s’est carrément affiché avec Wanda Nara sur son compte personnel avec le message « Bonne journée à mes trois femmes », en référence à la play-mate et ses deux filles.

Pour confirmer leurs retrouvailles, Wanda Nara a « liké » la publication d’Icardi (30 ans), laissant ainsi définitivement peu de place aux doutes.