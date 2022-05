Zapping But! Football Club PSG : Pogba, une bonne idée pour le PSG ?

La saison du PSG est désormais terminée. Cette année, Mauro Icardi a plus fait parler de lui hors des terrains de football que sur ces derniers. Après une histoire de tromperie l’attaquant argentin n’est que l’ombre du joueur qu’il était à l’Inter Milan. Désormais plus heureux que jamais, Wanda Nara et le buteur argentin se sont offert un voyage loin des paillettes.

Sur Instagram, Wanda Nara a publié plusieurs photos de ses vacances avec son amoureux au Rwanda.

Pour résumer En vacances d’été, après la fin de saison du PSG, Wanda Nara et Mauro Icardi s’offrent un voyage loin des paillettes. Les deux amoureux se sont envolés pour passer plusieurs jours de vacances bien méritées (ou pas) au Rwanda.

Adam Duarte

Rédacteur