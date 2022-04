PSG : Wanda Nara et Mauro Icardi snobés à un dîner de couples du PSG

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

En dehors des terrains nombreux sont les joueurs qui entretiennent une véritable relation amicale. De ces rapports naissent des activités communes extra-sportives : des sorties entre couple par exemple. Au PSG, un grand groupe d’amis est composé de plusieurs joueurs hispanophones. Réuni pour un diner de couple, une absence a été remarqué dans ce groupe.

En effet, alors que Messi, Paredes, Di Maria et Herrera sont sortis diner avec leurs épouses, l’absence du couple Mauro Icardi et Wanda Nara a été très remarquée. Les deux amoureux argentins ne semblent plus conviés aux soirées depuis l’histoire de tromperie de la part du joueur du PSG.

Les deux amoureux apprécieront...

Adam Duarte

Rédacteur