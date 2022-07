PSG : Wanda Nara fait grimper la canicule sur les plages d’Ibiza

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Wanda Nara s'est envolée hier à Ibiza pour y passer quelques jours avec sa soeur, Zaira, mais sans son mari, Mauro Icardi. L‘attaquant argentin du PSG (29 ans) est actuellement en tournée au Japon avec une partie de ses coéquipiers.

« Au même endroit et à la même heure »

Après avoir publié un cliché avec sa frangine hier soir, Wanda Nara s’est déjà mise en petite tenue pour faire grimper le thermomètre un peu plus sur les plages de la station balnéaire espagnole. « Au même endroit et à la même heure », a-t-elle commenté sur son compte Instagram.

Bastien Aubert

Rédacteur