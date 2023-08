PSG : Wanda Nara garde un secret inquiétant pour sa santé

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Il y a quelques semaines, nous avons appris que Wanda Nara était malade. La compagne de Mauro Icardi souffrirait d'une leucémie pour laquelle elle souhaiterait se faire soigner en Argentine. Cependant, il se pourrait que nous ne connaissions pas toute la vérité... Et même que sa vie soit en danger ! Un terrible secret En effet, le Corriere dello Sport révèle que le journaliste argentin Angel de Brito, qui a réalisé un long entretien avec elle, a déclaré : « Elle a appris sa maladie à la télévision. Elle m'a précisé de quelle maladie il s'agissait, mais je ne dirai rien à ce sujet, car c'est à elle de le faire. Elle m'a également confié être encore sous le choc et qu'elle essayait de prendre conscience de la gravité de son état… Les infirmières sont venues en pleurant et ont demandé aux médecins de lui dire la vérité sur ses chances de survie, mais personne n'a fourni d'informations. Mauro Icardi a même envisagé d'abandonner sa carrière de footballeur. Il a fallu 12 jours pour obtenir un diagnostic précis ! Pour l'instant, elle se concentre sur ses soins et sur sa famille. Elle a entamé un traitement en Argentine. À un moment donné, il avait été envisagé qu'elle reçoive des soins à Milan ou en Turquie. Toutefois, elle a préféré suivre son traitement dans la clinique où le diagnostic a été posé ». De quoi glacer le sang… Wanda Nara ha raccontato al giornalista argentino Ángel de Brito alcuni retroscena sulla sua malattia. “All'inizio, le infermiere sono arrivate piangendo e mi hanno abbracciato. E ho detto a Mauro: ‘Sto per morire e non me lo dicono?’” https://t.co/tVaYAKdi0d — RaiNews (@RaiNews) August 3, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Wanda Nara a appris sa maladie à la télévision. Elle m'a précisé de quelle maladie il s'agissait, mais je ne dirai rien à ce sujet, car c'est à elle de le faire. Elle m'a également confié être encore sous le choc et qu'elle essayait de prendre conscience de la gravité de son état…

Jean Fabre-Jevanoff

Rédacteur