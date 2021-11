PSG : Wanda Nara, madame Icardi, enflamme la toile pour Halloween

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Après plusieurs jours de psychodrame et un vrai faux divorce, Wanda Nara a finalement décidé de pardonner à Mauro Icardi ses tentatives d'infidélité avec l'actrice argentine China Suarez. Depuis, Wanda a repris ses activités sur Instagram et n'a pas manqué les célébrations d'Halloween pour faire parler d'elle.

Le mannequin de 34 ans s'est même servi de la fête des morts pour poster une photo particulièrement sexy … Dans un costume moulant de panthère apprivoisée. Costume qu'elle a d'ailleurs porté durant la soirée Halloween organisée par les familles des joueurs du PSG, n'hésitant notamment pas à poser aux côtés de ses amies Alba Silva (Madame Rico), Camila Galante (Madame Paredes), Jessica Aïdi (Madame Verratti), Hiba Abouk (Madame Hakimi) ou Andrea Salas (Madame Navas).

En revanche, toujours pas de photos accompagnées de la famille Messi, absente à cette soirée costumée...