PSG : Wanda Nara, Madame Icardi, livre tous les secrets de son corps de rêve

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Star d'Instagram, Wanda Nara, épouse de l'attaquant du PSG Mauro Icardi, ne manque jamais une occasion de s'afficher en petite tenue pour réveiller ses nombreux fans. Jeudi soir, avant d'aller se coucher, la belle argentine a récidivé, s'affichant dans sa salle de bain parisienne avec de la dentelle très fine.

Les 6 conseils de Wanda

Wanda Nara en a également profité pour livrer les secrets de sa beauté. Elle qui affiche six ans de plus (34 ans) que son compagnon. « Je ne m'endors jamais sans avoir nettoyé ma peau. J'utilise au moins deux ou trois types de masques différents par semaine. Je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, je ne bois pas de soda, je consomme quotidiennement de nombreuses vitamines recommandées par mon dermatologue et mon médecin. Je bois plus de deux litres de thé vert par jour », a-t-elle listé.

Etre mannequin et instagrameuse professionnel, ça demande quand même un peu d'entretien. De la mécanique de haute précision.