PSG : Wanda Nara, une victime de plus de Mauro Icardi ?

Après quelques jours passés en Argentine pendant la trêve internationale, Mauro Icardi a repris l'avion, direction la Turquie. Wanda Nara a publié une photo de lui sur Instagram accompagnée de ce message : "Tu me manques déjà". Après une longue crise et une séparation, les deux filent à nouveau le parfait amour. Tout va pour le mieux dans le meilleur du monde ? Pas à en croire Candela Lecce ! Cet influenceur argentin a révélé dans une interview que Mauro Icardi était un expert de la manipulation et qu'il était l'une de ses victimes, tout comme Wanda Nara !

Icardi a poussé à bout un influenceur

Dans une interview, Lecce s'est dit victime de harcèlement et de violence psychologique de la part d'Icardi. Il a dévoilé des textos échangés avec l'attaquant du PSG après que l'influenceur a parlé en mal de sa relation avec Wanda Nara. Icardi insulte, menace, puis supprime les messages avant de se faire passer pour une victime. Et il va toujours plus loin dans les attaques. A tel point que Candela Lecce a fini par renoncer à parler de lui ou de son épouse. Une Wanda Nara dont il assure qu'elle aussi est manipulée par son mari...