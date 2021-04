PSG : Wanda Nara mouche Mauro Icardi après un commentaire désobligeant

Zapping But! Football Club PSG : la rétrospective de l'année 2020 des Parisiens

Mauro Icardi a fait scandale ce mercredi en publiant un post sur les réseaux sociaux qu'il imaginait drôle mais qui était en réalité insultant. Sur un cliché où il apparaît entre son chien et son épouse, Wanda Nara, l'attaquant du PSG a écrit : "Mon chien et ma chienne". La réaction des fans a été instantanée et unanime pour condamner de tels propos.

Mais la belle Argentine a suffisamment de caractère pour rectifier son mari. D'un "Que gracioso" (que c'est drôle), elle a montré qu'elle non plus n'avait pas goûté à l'humour de son mari. Traiter sa moitié de chienne doit être une spécialité des footballeurs argentins puisque le regretté Diego Maradona appelait ainsi sa dernière compagne…