PSG : Wanda Nara n’a pas perdu tout contact avec Antonella Messi

Le départ de Mauro Icardi (29 ans) n’a pas l’air d’avoir chagriné grand monde dans l’entourage du PSG. Et pour cause : si le prêt à Galatasaray ne comporte aucune option d’achat, le club parisien devra prendre en charge la majeure partie de son salaire en Turquie ! Wanda Nara, encore une fois, semble avoir été dure en affaires et peut surtout s’estimer heureuse d’avoir su trouver un point de chute à son compagnon qui cirait le banc depuis des mois au PSG. En parallèle, la playmate va devoir réorganiser son emploi du temps. Désormais à Istanbul, Wanda Nara aura moins l’occasion d’enchaîner les rendez-vous de marque dans la capitale française et de garder le contact avec les wags du PSG. Du coup, elle maintient comme elle peut le lien sur Instagram, où elle a liké la dernière publication d’Antonella Rocuzzo. La compagne de Lionel Messi y mettait ses enfants à l’honneur, ce qui semble avoir touchée en plein cœur son ancienne grande rivale argentine. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

Bastien Aubert

Rédacteur

