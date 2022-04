PSG : Wanda Nara au cœur d'une nouvelle polémique !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Wanda Nara et Mauro Icardi sont décidément très souvent présents dans l’actualité people. Les deux amoureux parviennent régulièrement à faire parler d’eux sur divers sujets. Après les affaires de tromperie, un nouveau Bad Buzz voit le jour sur la mannequin et compagne du joueur du PSG.

En effet, alors que Wanda se présente souvent comme l’agent de Mauro Icardi la vérité serait tout autre. La journaliste argentine Karina Lavícola s’est exprimé sur le mensonge de Wanda Nara : « C'est une histoire bien ficelée qu'elle a inventée pour se donner de l'importance, mais quand il faut négocier ce n'est pas elle qui vient et qui discute ».

Un scandale de plus pour le couple, surtout quand on sait que le PSG verse 3 millions d’euros par an à Wanda pour ce rôle d’agent.

Adam Duarte

Rédacteur