PSG : Wanda Nara prépare déjà le terrain avec Madame Sergio Ramos

Mauro Icardi ayant fait le choix de rester au PSG, Wanda Nara va bel et bien pouvoir nouer de vrais liens avec Pilar Rubio, la femme de Sergio Ramos. Si la sulfureuse argentine ne connait pas encore personnellement la présentatrice espagnole, celle-ci est une fan de longue date de Pilar Rubio... dont elle admire le parcours professionnel (mannequinat, télévision).

Dès l'annonce de la signature de Ramos à Paris, Wanda s'était notamment empressée de souhaiter la bienvenue à cette nouvelle WAG sur Instagram. Depuis, les deux femmes se suivent et commentent déjà leurs clichés respectifs. Actuellement en vacances avec ses amies, Pilar Rubio a partagé un cliché de celles-ci. Cliché qui a enthousiasmé Madame Icardi (« Mais que c'est beau »).

Dans les prochaines semaines, Wanda Nara et Pilar Rubio auront davantage de temps pour faire connaissance. Wanda, qui a déjà connu durant un an la vie de famille entre Milan et Paris, sera une précieuse aide pour Pilar qui compte poursuivre ses activités à la télévision de Madrid tout en étant avec sa famille en France...