PSG : Wanda Nara provoque Instagram avec son décolleté

Zapping But! Football Club PSG : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Les Argentins s'amusent à dire qu'ils ont les femmes les plus volcaniques de la planète. Et force est de constater que cette réputation n'est pas usurpée quand on voit comment Wanda Nara règle son litige avec Instagram. L'épouse de Mauro Icardi a vu l'un de ses clichés censuré par le réseau social car on y voyait très nettement ses fesses.

Ça l'a rendue hystériques et depuis, non seulement elle multiplie les messages provocants concernant sa liberté de montrer son corps mais, en plus, elle continue de mettre en avant ses courbes très généreuses. Ainsi, hier, elle est apparue avec un décolleté vertigineux en demandant à ses followers quels types de messages ils attendaient d'elle. La réponse est juste en dessous…