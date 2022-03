PSG : Wanda Nara réagit à sa manière à la journée des droits des femmes

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Ce mardi 8 mars est la journée internationale des droits des femmes. Sur son compte Instagram, Wanda Nara a profité de cette journée pour rendre hommage à toutes les femmes.

"De grand-mère, mère, sœur, fille ou amie, sois la femme que tu veux. Rien ne me touche plus que l’union entre femmes. Aujourd’hui, rappelons-nous de la lutte des femmes dans le passé, une lutte constante que nous reconnaîtrons éternellement parce que le jour de la femme est tous les jours. Être une femme, c’est aussi avoir de l’empathie pour les autres. Dis-moi quelle femme te rend fier dans ta vie ?", a écrit la compagne et agent de l'attaquant du Paris Saint-Germain, Mauro Icardi, tout en partageant une photo d'elle avec une vue plongeante sur son décolleté.