PSG : Wanda Nara remet un gros coup de pression à Mauro Icardi

Mauro Icardi est retourné en Argentine, au même titre que Lionel Messi, Leandro Paredes et Angel Di Maria. Sauf que si ses coéquipiers du PSG ont voyagé dans le même avion, lui est rentré en solitaire au pays. Ambiance… Mais qu'importe pour lui. L'important était de retrouver Wanda Nara, qui est depuis plusieurs jours à Buenos Aires, où elle a ouvert une boutique de cosmétique. Elle s'est d'ailleurs déguisée en vendeuse pour mieux surprendre des clientes.

Mais la belle Argentine n'a rien oublié du Wandagate. Au cours d'une interview pour la sortie de la saison 2 de la série de Netflix Emily in Paris, elle a mis un bon coup de pression à son conjoint : "Moi, je suis de l'ancienne école. Un message avec une autre femme, ça équivaut à un divorce. Et il est hors de question que nous ayons une relation libre avec mon conjoint. S'il me le propose, ma réponse sera : "Allez salut, la porte de sortie, c'est par ici"". Vu la tempête qui s'est abattue sur lui après ses textos avec la China Suarez, on pense qu'Icardi a bien compris le message…

🟠 ¡Sin vueltas! La tajante respuesta de Wanda Nara ante la posibilidad de abrir la pareja: “Abierta está la…” https://t.co/OfIzakv73f #noticias — Noticias de Tucuman (@lacriticaok) December 23, 2021