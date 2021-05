PSG : Wanda Nara révèle sa plus grande peur

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Jeudi dernier, Wanda Nara et Mauro Icardi ont célébré leur septième anniversaire de mariage. Pour fêter cela, le couple est retourné en Italie et plus précisément à Milan.

Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, la compagne et agent de l'attaquant argentin a révélé sa peur de traverser une crise conjugale. "La septième année, disent-ils, est celle de la crise. Et je veux qu'on me dise les secrets pour un mariage durable."