PSG : Wanda Nara s'est entichée d'une femme de grand joueur argentin… mais pas Antonella Roccuzzo !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Vu comme l'histoire entre Mauro Icardi et Wanda Nara a fait un tollé en Argentine, de nombreux joueurs prenant fait et cause pour Maxi Lopez, ce qui a conduit à un long boycott du désormais attaquant du PSG en équipe nationale, il ne fallait pas s'attendre à ce que les Messi s'entichent tout de suite de leurs compatriotes. Mais ça fait désormais un mois que La Pulga et sa famille ont posé leurs valises dans la capitale et il n'y a toujours pas eu de rapprochement.

Ce mercredi, Wanda Nara a bien mangé avec la compagne d'un grand joueur argentin. C'était dans le restaurant du Musée des Arts Décoratifs "Chez Loulou". Mais point d'Antonella Roccuzzo à l'horizon, plutôt Natacha Eguia, épouse de Juan Imhoff, rugbyman, ailier du Racing 92 depuis une décennie. Les deux belles ont passé un moment visiblement agréable par cet après-midi ensoleillé, les photos ci-dessous en témoignent…