PSG : Wanda Nara s’est payé une petite virée féérique avec Mauro Icardi

Wanda Nara n’en finit plus de faire parler d’elle. Ce week-end, la compagne de Mauo Icardi a posé ses valises à Disneyland Paris le temps d’une journée en compagnie de Mauro Icardi (PSG) et de son leur garçon Benedicto.

« Anniversaire surprise à Disney comme vous en rêviez mais vous ne vous attendiez pas à ce que nous allions vous emmener vous et vos amis avant l'école (jeudi) pour profiter d'une journée incroyable dans votre parc préféré, a-t-elle indiqué sur Instagram. N'arrêtez jamais de rêver car la vie consiste à profiter pleinement de chaque instant et à rêver. Puissiez-vous grandir en bonne santé et continuer à devenir cet être humain qui a tant d'amour à donner. Nous t'aimons de tout notre amour ta famille. Joyeux 10 ans, Benedicto. Merci Disney d'avoir rendu possible cette journée de rêve et inoubliable. »

Sans surprise, le couple le plus glamour du PSG a été accosté par les paparazzis présents sur place. Les deux tourtereaux ne se sont pas fait prier pour immortaliser l’événement.