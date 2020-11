PSG : Wanda Nara s'est rapprochée de la présumé petite-amie de Neymar Jr

Si la relation entre la belle Natalia Barulish et Neymar Jr n'est toujours pas officialisée, le mannequin américain a déjà une place de choix parmi les WAG du PSG. En effet, en suivant de plus près son compte Instagram, on se rend compte qu'un véritable rapprochement est intervenu depuis peu avec Wanda Nara, l'épouse de Mauro Icardi.

Wanda Nara commente toutes les photos de Natalia

Depuis quelques jours, les deux femmes échangent beaucoup de mention « J'aime » mais également de commentaires sur les photos sexys l'une de l'autre. Wanda Nara laisse même systématiquement un message d'encouragement sur les posts de Natalia. Le début d'une belle amitié ? Difficile à dire...

En tout cas, hors des terrains, Mauro Icardi, Neymar Jr et le clan des hispanophones du vestiaire passent beaucoup de temps ensemble. Pour l'heure, de toutes les femmes de footballeurs, seule Wanda Nara a franchi le cap de l'amitié virtuelle. Notons que Natalia Barulish est aussi suivie par Georgina Rodriguez, la compagne de Cristiano Ronaldo.