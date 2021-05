PSG : Wanda Nara s'offre un petit plaisir

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

La deuxième étape du déconfinement s'est ouvert ce mercredi, avec la réouverture des terrasses de bars et de restaurants, des lieux culturels mais aussi de tous les commerces.

La mannequin et femme d'affaires argentine, Wanda Nara, n'a pas tardé pour profiter de ce petit plaisir. Comme on peut le voir sur la dernière photo de son compte Instagram, la compagne et agent de l'attaquant du Paris Saint-Germain, Mauro Icardi, s'est posé ce mercredi en terrasse à Paris sous une pluie battante.