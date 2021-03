PSG : Wanda Nara se découvre dangereusement en pleine rue à Paris !

Zapping But! Football Club PSG : la rétrospective de l'année 2020 des Parisiens

L’hiver a une prise particulière sur Wanda Nara. Habituée au doux climat de la Lombardie, où elle garde une maison avec Mauro Icardi (28 ans), la belle Argentine a récemment fait savoir qu’elle préférait nettement être vêtue d’un bikini pour être plus à l’aise.

« J'ai besoin de ça. Et vous, vous êtes plus plage ou montagne ? », a-t-elle ainsi demandé récemment à ses followers sur Instagram. La compagne de l’attaquant du PSG a encore plus récemment publié une série de clichés d’elle et de ses fils dans les rues de Paris.

Dix clichés publiés dans les rues de Paris... sans masque !

Dix images ont plus précisément été posées par Wanda Nara. Plus couverte qu’à l’accoutumée, à aucun moment l’intéressée n’a daigné porter un masque pourtant imposé par les précautions sanitaires liées au Covid-19 ! Pas une seule fois sur les dix moments immortalisés en question... « Paris avec Valentino, a-t-elle commenté aux commandes de sa poussette. Aujourd’hui et 12 ans auparavant, Paris sera toujours Paris. » En 2021, Paris porte pourtant le masque.