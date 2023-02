PSG : Wanda Nara se rapproche de Mauro Icardi avec une posture très hot

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Ce dimanche, Wanda Nara a publié sur son compte Instagram une photo dont elle a le secret. On la voit vêtue chaudement sur la partie haute du corps, avec un gros bonnet sur la tête et un sac Louis-Vuitton sur l'épaule. Mais en bas, elle ne porte qu'un string, qui met en évidence son postérieur. Et histoire d'en rajouter une couche dans le sexy, elle s'est mise à genoux pour prendre le cliché. Le rapport avec son ex, Mauro Icardi ?

Eh bien, c'est le mot d'accompagnement de cette photo, Soguk, qui veut dire froid en turc. Pourquoi utiliser cette langue qu'elle ne maîtrise pas, si ce n'est pour envoyer un message à l'actuel buteur de Galatasaray ? Et pourquoi parler de froid alors qu'il faut très chaud actuellement en Argentine, où elle réside désormais, puisque c'est l'été ? C'est ce qui fait dire qu'un rapprochement est possible entre les deux anciens époux. Ou alors que Wanda Nara a voulu rappeler à Mauro Icardi ce qu'il avait perdu en allant voir ailleurs...