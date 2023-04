PSG : Wanda Nara sort une nouvelle tenue incendiaire, Icardi est en feu !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

L’Équipe a fait un point complet sur les joueurs prêtés par le PSG qui reviendront à Paris cet été. Mauro Icardi ne figurera peut-être pas dans la liste. Depuis son départ à Galatasaray l’été dernier, l’attaquant argentin a retrouvé le sens du but et semble de nouveau heureux dans sa vie privée. Son retour de flamme avec Wanda Nara serait même l’élément déclencheur de sa bonne passe en Turquie. « Rien n’est simple entre les deux tourtereaux mais comme dans tout bon soap-opéra, leurs relations ont fini par se réchauffer, le divorce s'éloigner. Elle l’a même rejoint à Istanbul. Icardi, en renouant ce lien, a retrouvé, par ricochet, son football », observe le quotidien sportif. Le résultat est foudroyant : Icardi a claqué cette saison 13 buts en 18 matches de championnat, dont 9 depuis janvier et son rapprochement familial, et offert 7 passes décisives. « Il est même trop fort pour notre championnat, souligne un journaliste local. Il est vraiment important ici. Il a montré son niveau de jeu après ses histoires personnelles au début. Quand sa femme l’avait quitté, on avait l’impression que c’était la fin du monde. Aujourd’hui, il revit. »

Icardi définitivement transféré à Galatasaray ?

« Il a dit que Galatasaray était son premier choix, note un observateur local. Et tout se décide entre le vice-président de Galatasaray et Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG. La chance aussi, c’est que celui qui dirige beIN Sports en Turquie, qui possède les droits de tous les matches ici, c’est Yousef al-Obaidly, un très proche de Nasser. Il est un intermédiaire et cela pourrait aider dans les négociations. »

Bastien Aubert

Rédacteur