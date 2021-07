PSG : Wanda Nara, un bikini pour mettre fin à la rumeur Icardi

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

« Au travail demain et maintenant je me prépare pour prendre l'avion. Et c'est parti ! Devinez où je vais ? » Voilà ce qu'a écrit Wanda Nara hier sur son compte Instagram. La belle Argentine a, volontairement ou pas, rouvert le dossier d'un départ de Mauro Icardi du Paris Saint-Germain. Nostalgiques de l'Italie, la famille de l'attaquant aimerait d'autant plus y retourner qu'il n'est pas titulaire dans le club de la capitale.

Où pouvait aller Wanda Nara ? Dans la ville d'un futur club ? Eh bien non, pas du tout ! Elle s'est rendue à Ibiza pour continuer ses vacances ! Et a abreuvé Instagram de clichés d'elle en bikini sur la plage. Mais attention, grande nouveauté : pour une fois, elle n'affichait pas fièrement sa somptueuse poitrine, hélas cachée sous une chemise blanche…