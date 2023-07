PSG : Wanda Nara va mieux et revient avec un décolleté à tomber par terre !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Révélée mi-juillet, Wanda Nara avait passé des examens médicaux au centre médical de Fendaleu à Buenos Aires pour en savoir plus sur sa possible leucémie (cancer des cellules de la moelle osseuse, celles qui produisent les cellules sanguines). Si l'avenir de Mauro Icardi reste inconnu, Wanda Nara a partagé un résumé de sa semaine sur son compte Instagram.

La belle Argentine passe du bon temps en famille

Wanda Nara a partagé plusieurs photos et vidéos dans un post Instagram qui résume sa semaine. On la voit jouer aux cartes, profiter de ses enfants, de sa famille et prendre soin d'elle. Wanda Nara tient à rester souriante malgré les risques de leucémie. Quant à Mauro Icardi, il semblerait s'engager avec Galatasaray et pourrait être prêté six mois en Argentine pour rester proche de Wanda Nara et de sa famille. Les Newell's Old Boys se seraient renseignés d'après la presse argentine.

