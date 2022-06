PSG : Wanda Nara prend une dernière pose sexy avant son retour à Paris

Zapping But! Football Club PSG : Di Maria, Navas, l'heure des premiers dossiers mercato

Depuis plusieurs semaines, Mauro Icardi et Wanda Nara profitent à fond de leurs vacances. Après la fin de saison du PSG, les deux amoureux se sont envolés pour des destinations exotiques et partagent, sur leurs réseaux, ces aventures. Évidemment moins en vue que Wanda sur Instagram, Mauro Icardi profite avec elle de ces vacances pour oublier les déboires d’une saison compliquée sur le plan personnel, et une situation de plus en plus préoccupante avec le PSG.

Alors que le numéro 9 argentin s’était reconverti en photographe de charme pour sa dulcinée depuis la fin de saison, cette dernière n’a plus besoin de lui pour enflammer la toile. Le couple ne devrait pas tarder à rentrer en France pour que l’ancien de l’Inter Milan reprenne les entraînements avec le PSG.

Retour à la réalité pour l’Argentin dont l’été s’annonce remuant avec le Paris Saint-Germain.

Yann Noailles

Rédacteur