PSG : Wijnaldum n’arrive pas en terrain conquis à Paris

Wijnaldum doit faire ses preuves. Le capitaine de la sélection néerlandaise s’est confié dans l’Equipe sur les dessous de son transfert au PSG. Il a notamment laissé entendre que les dirigeants parisiens ne lui ont rien promis, notamment en terme de temps de jeu et sur son importance dans l’équipe de la capitale.

« C'est à moi de faire en sorte de devenir un joueur clé pour l'équipe. Certains clubs peuvent vous faire plein de promesses, si vous n'êtes pas bon vous ne jouez pas, et c'est normal. Il y aura toujours de la concurrence dans une équipe comme Paris, et c'est mieux ainsi. Ils ne m'ont pas tant promis que j'allais être un joueur clé qu'expliqué comment j'allais devenir, avec mes qualités, avec mon expérience, une pièce essentielle de leur projet. C'est le genre de conversation que j'ai eue avec Leonardo, le manager, et le président plus tard. Ils m'ont dit que j'avais le temps pour réfléchir mais j'ai répondu aussitôt que j'étais d'accord. Je savais que ce serait bon pour moi » - a déclaré Georginio Wijnaldum au quotidien sportif.

Georginio Wijnaldum : « J'ai signé au PSG pour tout gagner »



Le milieu néerlandais, première recrue du mercato doré du PSG, assume les ambitions de son nouveau club