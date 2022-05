PSG : Xavi Simons dévoile les conseils que lui donne Neymar

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Arrivé à l'été 2019 au Paris Saint-Germain en provenance du FC Barcelone, Xavi Simons (19 ans), apparu à 8 reprises cette saison toutes compétitions confondues, commence peu à peu à se faire une place dans l'effectif parisien.

Les conseils de Neymar à Xavi Simons

Mais alors que son avenir dans la capitale est incertain, le milieu de terrain néerlandais a révélé les conseils que lui donne son coéquipier, Neymar. "Les conseils que je reçois de la part de Neymar ? Il me donne de la motivation, de continuer à aller le plus haut possible, de continuer à rêver !", a confié Xavi Simons pour Canal Supporters.

Fabien Chorlet

Rédacteur