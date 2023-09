PSG : Xavi Simons encore à la fête avec Leipzig et égale Haaland

Ce samedi, le RB Leipzig s’est imposé 3 à 0 lors de la réception de Augsbourg et c’est Xavi Simons qui a ouvert le score. Le joueur prêté par le PSG a encore impressionné avec le club allemand et semble avoir nettement progressé après son aventure la saison passée avec le PSV Eindhoven. Le milieu de 20 ans continue à avoir de très belles statistiques pour ses débuts…

Comme le rapporte Opta, Xavi Simons a été directement impliqué dans sept buts lors de ses quatre premiers matchs de Bundesliga. « Depuis la collecte de données détaillées (2004-05), seuls Paco Alcacer et Erling Haaland ont été impliqués dans autant de buts lors de leurs quatre premiers matchs en Bundesliga », a révélé l’entreprise de statistiques sportives.

7 - Xavi Simons has been directly involved in seven goals in his first four BL games (3 goals, 4 assists) – since detailed data collection 2004-05, only Paco Alcacer and Erling Haaland have been involved in as many goals in their first four BL games. High-flyer. @RBLeipzig_EN pic.twitter.com/uko9gHacWV