PSG : Zaïre-Emery déjà à l'entraînement, Donnarumma a trouvé un bon avocat !

Il y a quelques jours, une source interne au PSG assurait que Warren Zaïre-Emery récupérait très bien de sa grosse entorse d'une cheville contractée avec l'équipe de France et qu'il serait opérationnel pour la reprise en janvier. Eh bien, le milieu de terrain pas encore majeur guérit encore plus vite que prévu ! On en veut pour preuve qu'il a participé ce mercredi à la quasi-totalité de la séance collective des hommes de Luis Enrique. Il se pourrait qu'il retrouve les terrains d'ici la fin du mois...

"Ne lui demandez pas de jouer avec les deux pieds alors qu’il n'en a qu’un !"

Par ailleurs, son partenaire Gianluigi Donnarumma, qui connaît une grave crise de conscience marquée par des boulettes à répétition et son expulsion au Havre, a trouvé un bon avocat en la personne de l'ancien Parisien Pascal Olmeta : "Il a 24 ans, il a fait toutes les sélections jeunes, il est vainqueur de l’Euro 2020, meilleur joueur de la compétition, décisif lors de la séance de tirs au but, a déclaré le Corse sur RMC. Il arrive à Paris et on lui met Keylor Navas sur le dos. Déjà, les choses n’étaient pas claires, tu commences à lui mettre le doute, ce n’est pas normal du tout. Ensuite, on lui colle le fiasco du Real, même s’il a fait une grosse erreur, mais comme beaucoup d’autres. Et pour finir, vous avez un coach qui lui demande de jouer au pied. Mais il n’a que le pied droit, le gauche il ne s’en sert que pour l’embrayage... Ne lui demandez pas de jouer avec les deux pieds alors qu’il n'en a qu’un !".

🚨 Remis de son entorse à la cheville droite, Warren Zaïre-Emery a effectué la majeure partie de la séance du jour avec le groupe, annonce le PSG ! 🇫🇷🔙



Aussi, Marquinhos a participé à la quasi totalité de l’entraînement avec ses coéquipiers. 🏃🇧🇷 pic.twitter.com/7o9ojuZIYK — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) December 6, 2023

